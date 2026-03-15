Татьяна Буланова устроила музыкальный праздник в Клину

В воскресенье в историческом клубе «Майдановский» города Клин состоялось яркое музыкальное событие. На сцене выступила артистка российской эстрады Татьяна Буланова вместе с группой «Летний Сад». Они дали два сольных концерта, которые подарили зрителям незабываемые впечатления.

Песни «Ясный мой свет», «Старшая сестра», «Мой ненаглядный» и другие хиты звучали в тот вечер. Гости с удовольствием подпевали и танцевали. Особой популярностью пользовалась композиция «Один день», которая за последние месяцы стала настоящим хитом среди молодежи.

Певица отметила, что публика была замечательная и концерты прошли успешно. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего выступления, на лицах зрителей сияли улыбки счастья и отдыха перед рабочей неделей.

В конце зрители поблагодарили Татьяну и группу бурными овациями и букетами цветов. Некоторые даже смогли сделать фото с певицей и получить автограф.