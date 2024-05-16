Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:39 Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся в Подмосковье Медиасток.рф

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Стоимость проезда в общественном транспорте изменится в Московской области с 20 мая. Новые тарифы позволят сохранить объемы транспортной работы, в том числе по новым диаметральным маршрутам.

Стоимость одной поездки по «Стрелке», «Тройке», а также по банковским картам составит 54 рубля. В пригородном сообщении — 54 рубля + 6-7 рублей за каждые следующие 2,5 километра.

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Оплата поездки единой транспортной картой, банковской картой «учащегося» и «льготной» составит 27 рублей в городском сообщении, с увеличением на 3-3,5 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении.

Изменения тарифов затронут и железнодорожного транспорта. Стоимость проезда в электричках станет дифференцированной: 40 рублей за одну пригородную тарифную зону и 34 рубля за каждое дополнительное пересечение тарифных зон. Стоимость разовой поездки в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» составит 76 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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