Тапочки с символом наступающего года выпустили на фетровой фабрике в Воскресенске

Ежегодно на воскресенской фабрике выпускают лимитированную коллекцию войлочных тапочек. В этом году центром серии стали огненные лошадки.

Традиция сформировалась на старейшей воскресенской фабрике давно. Символами будущего Нового года украшают тапочки в виде ярких аппликаций или вышивки.

В новой коллекции есть пары с двумя лошадками, с одной лошадкой и подковой на счастье, а также с фигурами шахматных коней. Полный цикл производства включает изготовление натурального войлока, раскройку, а затем создание самих изделий.

«Войлочные тапочки — больше, чем сувенир. Это частичка старинного русского производства», — добавили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.

Отметим, что фетровую фабрику в Воскресенске основали в 1880 году. Сегодня здесь производят натуральный войлок и готовые изделия. Шьют и по индивидуальным эскизам.