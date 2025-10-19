Танцы стали самым популярным направлением в клубе «Активное долголетие» в Дубне

В Дубне в рамках программы «Активное долголетие» танцы стали среди пожилых людей самым востребованным направлением. Три группы танцоров занимаются ежедневно — развиваются, вдохновляются, отдыхают активно, обретают друзей и наполняются хорошим настроением.

В клубе можно выбрать любое из 13 направлений, работающих в Дубне в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Занятия бесплатны для пожилых людей, они привлекают с каждым годом все больше дубненцев серебряного возраста разнообразием, теплым отношением преподавателей, доброжелательной атмосферой.

«Проект „Активное долголетие“ за шесть лет доказал, что он необходим жителям старшего поколения: с каждым годом в Дубне число его участников растет. Ведь это и общение, и досуг, и самореализация. Вместе продолжаем формировать программу нашего клуба, совсем скоро представим новые направления для жителей серебряного возраста. Ветераны отдали много сил и энергии для развития и укрепления нашего государства, теперь наша очередь о них позаботиться», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В реализации задач программы «Активное долголетие» в Дубне участвует почти весь город — в бассейнах и спортзалах ее участники занимаются спортом, для них проводят мероприятия Парк семейного отдыха и библиотеки.

На ближайшее время запланировано расширение горизонтов. Дубненская больница откроет Школу здоровья. А студенты Дмитровского техникума запустят направление «Красота и здоровье».