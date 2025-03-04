Танцоры из Жуковского стали победителями Международного конкурса

«Мы от всей души поздравляем наших юных и талантливых артистов, руководителя коллектива, заслуженного работника культуры Московской области Надежду Дабахову, а также всех преподавателей, внесших вклад в подготовку победителей, с заслуженным и блестящим успехом. Желаем им ярких выступлений, новых творческих свершений, вдохновения и больших побед в будущем!», — поделились в образовательном учреждении.

Танцевальные конкурсы от организатора «International dance union» предоставляют возможность для танцоров принять участие в соревнованиях высокого уровня без личного присутствия благодаря дистанционному формату. Это позволяет им продемонстрировать свое мастерство, получить комментарии и оценки от компетентных судей мирового уровня, а также обменяться опытом с другими участниками.