Танцоры из Зарайска стали лауреатами всероссийского фестиваля

Хореографический ансамбль «Театр танца „Антре“» Центра досуга «Победа» выступил на VIII Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Волшебный мир русского танца» имени Народной артистки СССР Миры Кольцовой. Это масштабное творческое состязание собрало более 50 хореографических коллективов из разных регионов нашей страны.

«Юные зарайские артисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, артистизм и глубокое понимание русского танца. Их мастерство было отмечено жюри трижды: коллектив стал лауреатом второй степени сразу в трех номинациях! Это выдающееся достижение подчеркивает разносторонность и профессионализм ансамбля», — сообщили организаторы.

Высоких наград «Антре» удостоился за «Русский танец» — в возрастной группе 11–13 лет, «Хоровод» — в возрастной группе 14–16 лет и «Народный танец» — также в возрастной группе 14–16 лет. Коллектив под руководством своих педагогов продолжает пополнять копилку достижений яркими победами.