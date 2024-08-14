Танцоры из Воскресенска выступили на международном фестивале в Анапе

Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эврика» из Воскресенска принял участие в XI Международном фестивале-конкурсе искусств «Звездная волна», который проходил в Анапе с 25 июня по 2 июля. Мероприятие собрало участников из различных регионов страны.

В детской смешанной группе участники завоевали звание лауреатов I степени в категории детского танца и лауреатов III степени в категории эстрадного танца. Средняя возрастная группа также показала отличные результаты, став лауреатами II степени в эстрадном танце. Старшая возрастная группа продемонстрировала свои таланты, получив лауреатов I степени за современный танец и лауреатов III степени за эстрадный танец.

Руководителей ансамбля наградили дипломами и кубками «За оригинальность постановочного решения в детском танце» и «За творческий поиск», что подчеркивает высокий уровень подготовки и креативности участников.

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