Танцоры из Воскресенска выступили на гала-концерте международной премии
Гала-концерт ежегодной международной премии в области культуры и творчества «Золотое яблочко» прошел в главном концертном зале Санкт-Петербурга — БКЗ «Октябрьский». Честь открыть мероприятие предоставили ансамблю народного танца «Сувенир» Дворца культуры «Химик».
Младшая группа народного коллектива под руководством заслуженного работника культуры России Марии Тышецкой ярко представила Воскресенск на красной дорожке премии. Юные танцоры показали на сцене БКЗ «Октябрьский» русский игровой танец «Тили-тили тесто, жених и невеста».
Ранее этот номер «Сувенира» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождение Звезды» в Казани. За победу воскресенский коллектив наградили сертификатом на участие в ежегодной международной премии «Золотое яблочко».