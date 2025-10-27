Танцоры из Воскресенска провели мастер-класс для коллективов Подмосковья

Во Дворце культуры «Химик» состоялся мастер-класс заслуженного работника культуры Российской Федерации, руководителя Народного коллектива «Ансамбль народного танца „Сувенир“ Марии Тышецкой. Мероприятие посетили руководители коллективов из Коломны, Павловского Посада, Одинцова, Ступина, Орехово — Зуева, Балашихи, Озер и Воскресенска.

«Сувенир» — постоянный участник городских и областных мероприятий. Танцоры ансамбля выступали в Большом Кремлевском дворце, в Доме правительства Московской области, на Поклонной горе. Коллектив представлял Московскую область и Россию на международных фестивалях и конкурсах: Всемирном молодежном фестивале студентов в Сочи, Всемирном детском фольклорном фестивале в республике Тайвань, представляли Московскую область на Президентском форуме коренных народов «Крымский маяк» в Ялте.

Народный коллектив «Ансамбль народного танца „Сувенир“ насчитывает порядка 300 участников. Ансамбль ведет большую деятельность по пропаганде и развитию хореографического искусства среди детей и молодежи, сохраняя народные традиции и обычаи.

Также мастер-класс провел руководитель народного коллектива «Ансамбль барабанщиков „Акцент“ Дворца культуры „Цементник“ Вадим Зинченко. Руководители и участники коллективов из Павловского Посада, Электростали, Раменского, Коломны и других городов приехали в Воскресенск, чтобы получить уникальный опыт.

Коллектив неоднократно становился победителем и призером больших конкурсов, а также участвовал в значимых коммерческих и общественных проектах. Ансамбль открывал VK Fest, выступал на матчах чемпионата Европы, его выступление украсило церемонию открытия Театра на Таганке после реконструкции.

Серия мастер-классов от ведущих специалистов отрасли организована Министерством культуры и туризма Московской области совместно с органами управления культуры муниципальных образований региона.