Танцоры из Воскресенска примут участие в международном конкурсе в Рязани
Ансамбль эстрадного танца Maxi-dance Дворца культуры «Юбилейный» уже завоевал множество наград на фестивалях различного уровня. Сейчас коллектив усердно готовится к международному конкурсу, который состоится в Рязани в марте.
Оставаться на высоте и придумывать новые номера руководителю коллектива Юлии Дергач помогает любовь к своему делу и индивидуальный подход к каждому ребенку.
«Работа с детьми непростая, у каждого свой характер, индивидуальность, к каждому нужно найти подход. Не всегда это удается, но я стараюсь. Как раз вот этого хочу себе пожелать себе», — поделилась Юлия.
В ансамбле, который существует уже 13 лет, занимаются более 100 детей в возрасте от четырех до 17 лет. Анастасия Дмитриева и Алина Плешивцева — одни из старожилов коллектива, начинали с момента основания.
«Танцы — это неотъемлемая часть моей жизни. Я всю свою сознательную жизнь танцую, для меня это очень важно. На все репетиции прихожу с хорошим настроением и ухожу тоже с хорошим настроением», — говорит Алина Плешивцева.
«Выступать — это большое удовольствие, это образ жизни, это труд, но в то же время все эмоции, которые ты получил за день, ты оставляешь на сцене», — отметила Анастасия Дмитриева.
Главная изюминка номеров Maxi-dance — яркие костюмы и необычный реквизит. Каждый танец становится театрализованным представлением, где зрителю невозможно оторвать глаз от сцены. Во время всех своих выступлений коллектив заслуженно срывает овации.