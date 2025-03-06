Танцоры из Воскресенска примут участие в международном конкурсе в Рязани

Ансамбль эстрадного танца Maxi-dance Дворца культуры «Юбилейный» уже завоевал множество наград на фестивалях различного уровня. Сейчас коллектив усердно готовится к международному конкурсу, который состоится в Рязани в марте.

Оставаться на высоте и придумывать новые номера руководителю коллектива Юлии Дергач помогает любовь к своему делу и индивидуальный подход к каждому ребенку.

«Работа с детьми непростая, у каждого свой характер, индивидуальность, к каждому нужно найти подход. Не всегда это удается, но я стараюсь. Как раз вот этого хочу себе пожелать себе», — поделилась Юлия.

В ансамбле, который существует уже 13 лет, занимаются более 100 детей в возрасте от четырех до 17 лет. Анастасия Дмитриева и Алина Плешивцева — одни из старожилов коллектива, начинали с момента основания.