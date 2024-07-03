Танцоры из Воскресенска победили на международном конкурсе искусств

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ансамбль народного танца «Злато» из Воскресенска показал высокие результаты и стал лауреатом I и II степени в рамках международного конкурса искусств «Звездная волна». Мероприятие прошло с 17 по 24 июня в Анапе.

Одними из лучших стали младшая и средняя группы ансамбля, а также впервые свое мастерство продемонстрировали «Золотые Мамы». Их номера, такие как «Весенние заклички», танец «Гэчеваттэн» и «Крутуха», а также сольное выступление Арины Косоуровой «У реки», «Золотые мамы» и «Самовар» были по достоинству отмечены жюри.

Под руководством Ирины Бессоновой ансамбль «Злато» регулярно демонстрирует свое мастерство, становясь победителем и призером областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Напомним, что в этом году коллективу исполнилось десять лет.

Международный фестиваль-конкурс искусств «Звездная волна» является одним из самых престижных фестивальных проектов, проводимых на территории России.

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