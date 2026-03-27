Танцоры из Серпухова выиграли танцевальный конкурс

Хореографический коллектив «Радость» из Серпухова вновь подтвердил свой высокий статус на международной арене. Воспитанники Центра внешкольной работы выступили на двух творческих форумах — международных конкурсах-фестивалях «Мы — будущее Великой России» и «Стремление».

Мастерство юных танцоров было отмечено высокими оценками жюри, кубками и почетными званиями. Средняя возрастная группа стала лауреатом III степени и дипломантом II степени. Старшая группа закрепила успех коллектива, завоевав звание лауреата III степени и статус дипломанта I степени.

Особое внимание организаторы уделили педагогической работе. Руководитель «Радости» Жанна Брыкина была удостоена благодарственного письма за профессионализм и вклад в сохранение и развитие российской культуры. Помимо конкурсных просмотров, Жанна Александровна приняла участие в специализированном семинаре, посвященном актуальным вопросам народно-сценического и современного танца. Участники обсудили методики сохранения национальных традиций в хореографии и современные подходы к развитию танцевальной техники.