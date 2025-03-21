Танцоры из Подольска выступили на открытии футбольного матча с Гренадой

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил воспитанников хореографической студии «Фламинго». Ребята выступили на открытии футбольного матча между Россией и Гренадой.

Воспитанницы образцовой хореографической студии «Фламинго» Центра детского творчества в Подольске станцевали под хит «Сигма Бой» с исполнительницами Бэтси и Марией Янковской на поле Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

«Поздравляю наших талантливых девчонок с успешным выступлением! Кстати, сборная России уверенно одержала блестящую победу в товарищеском матче со счетом 5:0. Желаю нашим спортсменам новых побед, а юным артисткам — ярких выступлений! Вперед, Россия!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Коллектив «Фламинго» начал свою деятельность в 2007 году, а современное название получил в 2012. В студии занимаются более 200 детей от трех до 17 лет. Объединение развивается в детской эстрадной хореографии и в народных танцах. «Фламинго» — одна их самых ярких студий в Подольске и Московской области. Недавно воспитанники поручили награды в Открытом всероссийском фестивале хореографического искусства «Balance».