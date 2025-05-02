Танцоры из Подольска выиграли 4 Гран-при на международном конкурсе в Казани

Воспитанники танцевальной студии «Юлион» из Подольска завоевали высшие награды во всех номинациях Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Казань Великая». Творческое состязание объединило свыше 1000 участников из Москвы, Вологодской области, Республики Тыва, Череповца, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Юные танцоры из Подольска представили номера «Праздник ждали» и «Весенний лирический» в номинации «Народный танец стилизация». В дисциплине «Народный танец» в возрастной категории 11-12 лет участники показали постановки «Горелки» и «Подружки». Номера «Краски природы» и «Рано» воспитанники студии «Юлион» продемонстрировали жюри в направлении «Эстрадный танец».

Готовила участников к конкурсу педагог Юлия Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду из Подольска с победой в первом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья.