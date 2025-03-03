Танцоры из Подольска стали серебряными призерами всероссийского турнира

Танцевальный дуэт Романа Поляруша и Нины Колесниковой из Подольска выступил на хореографических состязаниях Great Cup-2025 в Москве. Они завоевали почетное второе место.

Участниками конкурса стали свыше 500 пар из Москвы и Московской области. Танцоры из Подольска оказались призерами в категории «Юниоры» (14-15 лет) в открытом классе.

Ребята обучаются в Центре танцевального спорта «Славянская Слобода» Дворца культуры «Октябрь». Они не в первый раз становятся победителями престижных соревнований.

Накануне они завоевали бронзу в европейской программе на международных соревнованиях Royal Ball 2025 в Минске, а также второе место в европейской программе на соревнованиях Московской федерации танцевального спорта.

Отметим, что это юбилейный турнир. Он также является всероссийским этапом Кубка Российского танцевального союза.