Танцоры из Подольска стали серебряными призерами всероссийского турнира

Танцевальный дуэт Романа Поляруша и Нины Колесниковой из Подольска выступил на хореографических состязаниях Great Cup-2025 в Москве. Они завоевали почетное второе место.
Участниками конкурса стали свыше 500 пар из Москвы и Московской области. Танцоры из Подольска оказались призерами в категории «Юниоры» (14-15 лет) в открытом классе.
Ребята обучаются в Центре танцевального спорта «Славянская Слобода» Дворца культуры «Октябрь». Они не в первый раз становятся победителями престижных соревнований.
Накануне они завоевали бронзу в европейской программе на международных соревнованиях Royal Ball 2025 в Минске, а также второе место в европейской программе на соревнованиях Московской федерации танцевального спорта.
Отметим, что это юбилейный турнир. Он также является всероссийским этапом Кубка Российского танцевального союза.
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