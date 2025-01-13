Танцоры из Подольска получили три гран-при международного конкурса

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «В гостях у Снегурочки» состоялся в Костроме. Воспитанники «Региональной школы танца Елены Морозовой» из Подольска завоевали там три гран-при.

Танцовщицы из Подольска получили гран-при в трех номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец» и «Современная хореография». Помимо этого, воспитанницы Елены Морозовой привезли из Костромы именные дипломы лауреатов I и II степени.

Участники конкурса не только соревновались в танцевальном мастерства, но и отдыхали. Они посетили резиденцию Снегурочки, мастер-классы, экскурсии, дискотеки и творческие вечера.

«На этом конкурсе наш коллектив стал единственным, кто получил гран-при по всем хореографическим направлениям, которые были представлены», — поделилась руководитель хореографической школы Елена Морозова.

Отметим, что учреждение работает в Подольске уже более 25 лет. Хореографическую школу посещают более 300 воспитанников.