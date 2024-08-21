Танцоры из Подольска получили Гран-при на всероссийском конкурсе

Коллектив «Ансамбль народного танца „Рассвет“ из Подольска стал обладателем главной награды на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале „Самарская танцевальная ярмарка PRОдвижение“. В нем приняли участие более 500 хореографических коллективов из различных городов России.

Коллектив удостоили не только Гран-при, но и денежного гранта в размере 70 тысяч рублей, а также диплома лауреата I степени за исполнение белорусского танца «Круцелка з подскоком» и дуэта «А я по лугу».

Московскую область на фестивале представил ансамбль «Рассвет». Организаторами мероприятия выступили администрация городского округа Самара, департамент образования администрации города и Самарский дом молодежи. Дополнительно «Рассвет» получил специальный приз от члена жюри Юлии Шмаковой.

Этот успех стал значимым достижением для коллектива и всей Подольской культуры, подтверждая высокий уровень хореографического искусства в регионе.

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