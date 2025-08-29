Танцоры из Одинцова поучаствуют в областном фестивале брейкинга и хип-хопа

Первый фестиваль брейкинга и хип-хопа «Область танцевальных культур» приглашает зрителей познакомиться с миром уличных танцев, поддержать местных исполнителей и увидеть выступления лучших команд региона. Одни из главных участников — танцоры из Одинцова, которые представят свои номера и станут частью яркой программы мероприятия.

Открытая часть фестиваля пройдет 31 августа в 12:00 на площади у кинотеатра «Искра» в Видном. Здесь финалисты отборочного этапа фестиваля покажут свои номера, зрители смогут увидеть сценические выступления в стиле брейкинг и хип‑хоп и почувствовать атмосферу уличной культуры прямо в центре города.

Чуть позже, 14 сентября, гостей ждет гала‑концерт в парке имени Талалихина в Подольске. Именно здесь финалисты отбора представят свои номера в рамках большого концертного вечера. Кроме того, в программе также запланирован турнир между сборными России и мира по брейкингу, который добавит соревновательной остроты и драйва.

После объявления итогов гала‑концерта победители получат возможность участвовать в международных чемпионатах, что станет важным шагом в карьере молодых танцоров и откроет новые перспективы на мировой арене.

Отметим, что организатором фестиваля выступила автономная некоммерческая организация «МосОблПарк». Мероприятие проведут при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.