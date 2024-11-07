Танцоры из Мытищ взяли гран-при всероссийского фестиваля в Волгограде

Танцоры бального коллектива «Грация» — одни из сильнейших в Мытищах, занимаются под руководством Натальи Бакаляс и регулярно участвуют в конкурсах разного уровня.

Конкурентами ребят на Первом Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальные сезоны. Волгоград» стали участники из разных городов России: Краснодара, Челябинска, Крыма, Волгоградской области, Донецкой Народной Республики.

Ребята показали высокий уровень мастерства и профессионализма. Вторая группа танцевального коллектива получила звание лауреатов первой степени конкурса, старшая группа завоевала гран-при.

Конкурсы от арт-объединения «Творческие Сезоны» всегда проводятся на профессиональном уровне и собирают на своих площадках самых талантливых участников. Основная цель таких фестивалей — объединить сильнейших артистов на одной сцене и популяризировать танцевальное искусство.

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