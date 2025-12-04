Танцоры из Мытищ стали призерами всероссийского хореографического конкурса

Это был конкурс высокого уровня, где каждое движение, каждый костюм и каждый художественный образ оценивало строгое и авторитетное жюри, состоящее из настоящих профессионалов в области хореографии.

Участники из Мытищ, младшая и смешанные группы «Каприза», достойно представили округ на конкурсе. Коллектив выступил с шестью танцевальными номерами, каждый из которых занял призовое место — от лауреата I до лауреата III степени. Это отличный результат, который говорит о большом труде, истинном мастерстве и безграничном таланте детей.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что детско-юношеский центр «Галактика» является одним из самых популярных учреждений дополнительного образования в муниципалитете.