Танцоры из Мытищ стали победителями областного фестиваля
Танцевальный клуб «Камелия» из Мытищ триумфально выступил на открытом региональном фестивале Московской областной танцевальной лиги «Кабы не было зимы» по бальным танцам. Мытищинские танцовщицы завоевали высшие награды в ключевых дисциплинах, включая вальс, квикстеп, ча-ча-ча и джайв.
Фестиваль, прошедший 25 января в Москве, собрал многочисленные талантливые коллективы со всего Подмосковья, продемонстрировавшие высокий уровень мастерства. В составе мытищинского клуба «Камелия» отличились сразу несколько участниц. Валерия Ермихина заняла первые места в кубке по вальсу, квикстепу, ча-ча-ча, а также завоевала суперкубок. Дарья Сырыгина одержала победу в кубке по вальсу, квикстепу, джайву и также стала обладательницей суперкубка. Кира Марушкина стала лучшей в танце ча-ча-ча.
Участие в престижном фестивале позволило юным танцорам не только ярко проявить свой талант перед широкой аудиторией, но и обрести новых друзей среди коллег, зарядиться творческой энергией для будущих свершений. Этот успех стал закономерным результатом упорного труда всего коллектива и его наставников.