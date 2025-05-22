Танцоры из Мытищ стали лауреатами международного конкурса

Танцоры студии народной хореографии «Орнаменты» из мытищинского Центра культуры и досуга «Марфино» завоевали награды на международном конкурсе танца Dreamfest в Казани. Коллектив стал лауреатом в трех номинациях.

Танцоры студии «Орнаменты» имеют наградный список из призов за стилизацию народного танца, классический танец и народный танец. Победа на международном конкурсе стала заслуженным признанием мастерства и усердия юных танцоров.

Студия народного танца в Мытищах была основана в 2018 году, в ней обучают классическому и русскому сценическому танцу, партерной гимнастике, а также изучают народные вращения и трюки, не забывая о танцах разных народов мира.

«Орнаменты» активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах, таких как «Кремлевские звезды», «Сияние столицы» и многие другие.

Отчетный концерт студии состоится 24 мая в 16:00 в центральном доме культуры «Марфино» на улице Ильинская, строение 28.