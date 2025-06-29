Танцоры из Можайска выступят на гала‑концерте фестиваля «Город танцует в парках»

В парке культуры и отдыха «Ривьера» состоялся концерт в рамках фестиваля «Город танцует в парках». На сцене выступили восемь танцевальных коллективов и солистов из Можайска.

В их числе: «Линия танца», «Орнамент», «Эклипс», «Грильяж», спортивно-бальный ансамбль «Виктория», представители Детской школы искусств № 1 имени Герасимова, а также солистки София Киракосян из «Линии танца» и Полина Мыльникова из школы танцев «ART4DANCE». Из соседнего города Руза прибыли детский хореографический ансамбль «ДИТЭЯ» и ансамбль «Контрасты», чтобы побороться за звание лучших.

По итогам жюри победителем стал коллектив «Линия танца», а в номинации сольных выступлений лучшей признана София Киракосян из этого же коллектива.

Перед началом конкурса с приветственными словами выступили художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф, режиссёр Владимир Варнава — члены жюри. Участникам пожелали удачи заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная и депутат Совета депутатов Василий Овчинников.

После конкурсных номеров на сцену вышли звёзды телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» телеканала ТНТ, продемонстрировавшие высокий уровень мастерства в «КЕД концерте».

Победители начнут подготовку к гала-концерту, который состоится в сентябре. Лучшие танцоры получат возможность присоединиться к коллективу «КЕД» под руководством Егора Дружинина, принять участие в фестивале современной русской хореографии «Проба №» Александра Могилева или пройти обучение в студии VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в Московской области уже третий год подряд. Организатором выступает компания «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.