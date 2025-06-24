Танцоры из Луховиц стали победителями международного фестиваля

26-й международный конкурсе детского и юношеского творчества «Белорусские узоры» проходил в Минске. Триумфальную победу одержал хореографический коллектив «Росинка» Центра развития творчества детей и юношества в Луховицах.

Фестиваль собрал участников из Тулы, Воронежа, Калининграда, Курска, Чебоксар, Волгограда, Ростова и других городов России. Танцоры представили на суд жюри более сотни ярких номеров.

Луховицкий коллектив выступал на конкурсе в четырех номинациях. Все восемь композиций были отмечены дипломами лауреатов первой степени. Ансамбль «Росинка» стал абсолютным победителем фестиваля, получив Гран-при.

Специальным дипломом за патриотическую тему, глубокую мысль и проникновенное исполнение хореографического номера жюри отметило танец «Сухопляс» в исполнении старшего состава девочек. Руководителей коллектива Светлану Кореву и Наталью Воронкову наградили специальным дипломом за лучшую педагогическую работу.