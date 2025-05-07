Танцоры из Луховиц победили в международном фестивале

Хореографический коллектив «Росинка», представляющий Центр развития творчества детей и юношества Луховиц, вернулся с международного фестиваля-конкурса «Балтийский бриз», который проходил в Калининграде. За звание лучших боролись коллективы из разных уголков России, включая Якутию, Пермь, Москву, Подмосковье, Владивосток, Нижний Новгород и другие регионы.

Воспитанники старшей группы «Росинки» вместе с выпускниками 2025 года подготовили конкурсную программу, состоящую из шести номеров, представленных в трех номинациях. Танцоры трижды стали обладателями звания лауреата первой степени.

«Коллектив отмечен специальным дипломом за популяризацию и сохранение народных традиций, за высокий уровень исполнительского мастерства и профессионализм в области народного танца», — отметила директор Центра развития творчества Татьяна Тоистева.