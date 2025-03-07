Танцоры из Луховиц победили на международном конкурсе

Воспитанники коллектива «Мастерская танца Елены Кирсановой „Щедрица“» и ансамбля танца «Аннушка» с триумфом выступили на международном фестивале-конкурсе «Зажги свою звезду», прошедшем в Казани, завоевав звание лауреатов первой степени. Они получили сразу три диплома первой степени.

Кроме того, экспертный совет конкурса особо отметил коллектив «Щедрица» и его руководителя Елену Кирсанову, удостоив их двумя специальными наградами.

«Казань не устояла перед харизмой и мастерством луховицких ребят. Мы гордимся тем, что жюри так оценило творчество наших коллективов», — отметил директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко.

Международный фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду» собрал лучшие хореографические коллективы из Беларуси, Казахстана и Болгарии. Участие также приняли команды из российских городов и республик: Татарстана, Чувашии, Санкт-Петербурга, Тюмени и других.