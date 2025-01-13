Танцоры из Лосино-Петровского победили на всероссийском конкурсе творчества

В Выборге состоялся первый Российский фестиваль детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Средневековая сказка Выборга». Ансамбль народного танца «Выкрутасы» из Лосино-Петровского завоевал гран-при конкурса.

Детский коллектив «Выкрутасы» представил городской округ Лосино-Петровский на фестивале в номинации «Хореографическое искусство». Руководит ансамблем заслуженный работник культуры Московской области Вера Исхакова.

Среди 60 коллективов танцоры из Лосино-Петровского завоевали гран-при конкурса-фестиваля. Помимо этого, ансамбль «Выкрутасы» получил дипломы лауреата I степени в номинации «Фольклорный танец», «Патриотический танец» и «Народно-сценический танец». Жюри особо отметило номера: «Ой, Зоря ты Зорюшка», «Солдатская пляска» и «Приплясы на дощечках».

Диплом лауреата I степени за конкурсный номер «Варенька» получила также Варвара Лунева.