Танцоры из Лобни стали призерами международного конкурса

Фестиваль «Щелкунчик» прошел в Подмосковье при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На конкурсе показали высокие результаты два хореографических коллектива из Лобни.
Ансамбль «Овация» награжден дипломами лауреата второй степени в двух номинациях. Артистки коллектива «Изумруд» получили специальный диплом «За сохранение народных традиций посредством танца», а также дипломы лауреатов второй и третьей степени.
Танцоры занимаются на базе Центра досуга «Восточный» и в доме культуры «Луговая».
Напомним, власти городского округа уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. В Лобне на базе учреждений культуры и общеобразовательных школ организовано множество бесплатных секций и кружков разнообразной направленности. Юные артисты регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях всех уровне и завоевывают высокие награды.
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