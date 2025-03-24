Танцоры из Лобни стали призерами международного конкурса

Фестиваль «Щелкунчик» прошел в Подмосковье при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На конкурсе показали высокие результаты два хореографических коллектива из Лобни.

Ансамбль «Овация» награжден дипломами лауреата второй степени в двух номинациях. Артистки коллектива «Изумруд» получили специальный диплом «За сохранение народных традиций посредством танца», а также дипломы лауреатов второй и третьей степени.

Танцоры занимаются на базе Центра досуга «Восточный» и в доме культуры «Луговая».

Напомним, власти городского округа уделяется большое внимание развитию сферы дополнительного образования. В Лобне на базе учреждений культуры и общеобразовательных школ организовано множество бесплатных секций и кружков разнообразной направленности. Юные артисты регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях всех уровне и завоевывают высокие награды.