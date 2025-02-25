Танцоры из Лобни стали победителями международного конкурса

Четвертый фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» проходил в Казани. На нем высокие результаты показали участницы лобненского хореографического ансамбля «Сувенир».

Юные артисты из группы «Солнышко» выступали в возрастной категории 9-11 лет. Они покорили жюри и зрителей своим мастерством и завоевали звание лауреатов первой степени в номинации «Народный сценический танец».

Педагоги отметили, что конкурсный путь юных танцовщиц только начинается. «Пусть этот успех будет стимулом для дальнейшего развития и достижения новых вершин в танцевальном искусстве, а радость от победы сопровождает на всем творческом пути», — пожелали они участницам ансамбля.

Напомним, ансамбль «Сувенир» базируется во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне по адресу: улица Победы, 9.