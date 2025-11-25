Танцоры из Лобни стали лауреатами международного конкурса

Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Матрешка» прошел 22 ноября в Московском государственном университете спорта и туризма. На конкурсе успешно выступил ансамбль народного танца «СоВечора» лобненского дома культуры «Красная поляна».

Судейская коллегия высоко оценила мастерство лобненского танцевального ансамбля, которым руководит Надежда Фомина. Коллектив получил максимальные оценки жюри и специальный приз «За сохранение народных традиций», а также был удостоен чести выступить в полуфинале фестиваля.

Кроме того, номера «Дымковская игрушка», Три сестры» и «Первое свидание» были отмечены дипломами лауреатов первой степени, а композиция «Ангелы не спят» — дипломом третьей степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.