Танцоры из Лобни победили во всероссийском детском конкурсе

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Серпантин» из Лобни приняли участие в конкурсе Level Up Kids в Москве. Выступления коллектива высоко оценило профессиональное жюри.

Участниками конкурса стали свыше 50 коллективов со всей России. Все выступающие были младше десяти лет.

Ребята из коллектива «Серпантин» из Лобни представили на суд жюри сразу несколько творческих номеров. Они стали обладателями Гран-при за композицию «Пингвины не те, кем кажутся».

Также танцоры удостоились звания лауреата первой степени и специального приза от жюри. Другие номера ансамбля также получили награды лауреатов первой степени. Отметим, что коллектив занимается во Дворце культуры «Красная поляна» под руководством педагога Елены Кодиной.

Ранее мы рассказывали о том, что танцоры из Лобни стали призерами международного конкурса.