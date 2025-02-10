Танцоры из Лобни победили на многожанровом фестивале «Хочу на сцену»

Солисты лобненского ансамбля «Каблучок» приняли участие в первом многожанровом фестиваль-конкурсе «Хочу на сцену». Они завоевали четыре звания лауреатов I степени.

Победителями стали Павел Петухов и Ульяна Старшинова с номером «А я по лугу», Яромир Яромир Дробышев и Мария Смирнова с номером «Назойливый ухажер», Дмитрий Илюхин и Анна Милюкова с номером «На деревне», Роман Рабышков и Василиса Евстегнеева с номером «Косил ясь конюшину».

Ансамбль «Каблучок» занимается в Доме культуры «Луговая» в Лобне на протяжении восьми лет. Коллектив не раз побеждал и занимал призовые места на конкурсах различного уровня.

Дом культуры «Луговая» работает по адресу: улица Научный городок, дом № 1б. В кружках развиваются более 400 человек. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах и завоевывают награды.