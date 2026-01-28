Танцоры из Люберец завоевали четыре Гран-при на всероссийском конкурсе

Детская хореографическая школа Люберец представила свои коллективы на всероссийском фестивале-конкурсе в Москве. Выступление оказалось триумфальным — ансамбли и солисты завоевали четыре высшие награды и пять дипломов первой степени.

Хореографические коллективы городского округа Люберцы завоевали четыре награды Гран-при и пять дипломов Лауреата I степени на V открытом Всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс талантов — Московские куранты», который проходил в Москве 24–25 января.

Гран-при конкурса получили ансамбль народного танца «Тропинка» (возраст 10–12 лет) с номером «Чибатуха», ансамбль «Тропинка» (13–15 лет) за танец «Как у наших у ворот…», ансамбль «Карусель» (16–19 лет) за исполнение русского танца «Калинка» и солистка Анастасия Соловьева (19 лет и старше, выпускники) за миниатюру «У меня молодой муж ревнив».

«Танцоры Детской хореографической школы городского округа Люберецы выступили в четырех номинациях и четырех возрастных категориях, и во всех стали лучшими. Поздравляем ребят, выпускников и их педагогов с невероятным успехом!», — отметил председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Люберцы Илья Рожников.

Дипломов Лауреата I степени удостоены ансамбль «Престиж» за номер «Марш детей» из балета «Щелкунчик» (10–12 лет), ансамбли «Престиж» («Танец часов») и «Ритм» («Вербочки») (13–15 лет), ансамбль «Ритм» за степ-композицию «Я гуляю» (16–19 лет), а также солисты Екатерина Кутюшова и Алексей Сучков за миниатюру «Назойливый ухажер».