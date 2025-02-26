Танцоры из Люберец стали лауреатами областного конкурса народного искусства

Образцовый коллектив ансамбля народного танца «Тропинка» Детской хореографической школы из Люберец стал лауреатом Московского областного открытого фестиваля-конкурса народного искусства «Подмосковный хоровод». Он объединил свыше двух тысяч человек со всего региона.

Ансамбль из Люберец выступил в двух возрастных категориях в направлении «Народный танец». Участники коллектива представили жюри и зрителям хореографические миниатюры «Ох, балалаечка» и «Трепак», а также русский народный танец «Калинка». Танцорам вручили дипломы лауреатов I, II и III степени соответственно.

«Ансамбль „Тропинка“ вновь подтвердил высокий уровень мастерства и артистизма, достойно представив городской округ Люберцы», — сказал глава Люберец Владимир Волков.

Конкурс организовало Министерство культуры и туризма Московской области.

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