Танцоры из Люберец стали лауреатами международного фестиваля в Китае

Два танцевальных коллектива из городского округа Люберцы завоевали награды высшей степени на VI Международном конкурсе-фестивале культуры и искусств «Бохайский залив 2026», который прошел в Китае.

Воспитанники образцового коллектива ансамбля народного танца «Тропинка» Детской хореографической школы Люберец представили два номера — русский танец на фольклорном материале Рязанской области «Возле речки» и композицию «Брянские переплясы», основанную на традициях Брянского края. По итогам конкурса коллектив дважды стал лауреатом I степени, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и бережное отношение к народной культуре.

Еще одним обладателем награды первой степени стал заслуженный коллектив народного творчества РФ — народный хореографический ансамбль «Россия» Люберецкого дворца культуры. Артисты представили жюри русский народный танец «Барыня» и номер «Калинка» на основе фольклорного материала Воронежской области.

«Поздравляем участников, руководителей коллективов и родителей с заслуженными наградами! Желаем новых ярких выступлений, творческих побед и успешного продолжения фестивальной программы», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Подготовкой коллективов занимались их руководители и наставники — Татьяна Тропина и Александра Шмелева, а также преподаватели и концертмейстеры Детской хореографической школы.