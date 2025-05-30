Танцоры из Котельников завоевали Гран-при международного фестиваля

Ансамбль народного танца «Рассвет» из городского округа Котельники принял участие в Международном фестивале-конкурсе «Жар-Птица России». Ребята выступили в номинации «Патриотическая хореография» и завоевали главный приз — кубок Гран-при.

Их выступление было ярким и вдохновляющим, что высоко оценило профессиональное жюри. Ансамбль «Рассвет» был основан в 1995 году, а в 2009 году коллективу было присвоено звание «Образцовый коллектив». Руководит ансамблем балетмейстер Надежда Владимировна Гончарова.

«Рассвет» регулярно участвует в городских праздничных мероприятиях и является лауреатом, дипломантом и призёром различных региональных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Коллектив также известен своей доброй традицией — проведением благотворительных концертов для людей с ограниченными возможностями и пожилых жителей.