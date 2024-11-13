Танцоры из Котельников стали призерами областного турнира

Соревнования по спортивно-бальным танцам «Звезды Подмосковья 2024» прошли в Люберцах. Чемпионат и первенство региона собрало более 300 участников.

На паркет во дворце спорта «Триумф» выходили танцевальные пары в роскошных костюмах, которые показывали свое мастерство и талант в различных стилях.

Ансамбль бального танца «Фламинго» из Котельников показал на соревнованиях отличные результаты. Воспитанники Ирины Слобожан, Артем Резников и Ника Цариты, победили в латиноамериканской программе среди танцоров класса «С» и заняли третье место в классе «Б».

Еще одна пара из Котельников, Ноэль Садыков и Варвара Балашова, в латиноамериканской программе стали вторыми в классе «С», а в классе «Б» показали шестой результат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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