Танцоры из Истры стали лауреатам хореографического фестиваля

Конкурс-фестиваль «Sport Land Dance» собрал в культурно-досуговом центре «Полет» Одинцовского округа лучшие танцевальные и фитнес-коллективы. В номинации «Фитнес-хореография» Истру с достоинством представил спортивный комплекс «Арена-Истра» из 11 талантливых участников направления «Зумба» «Активное долголетие» в возрастной категории 49+.

В состязании приняли участие 50 команд, каждая из которых стремилась показать свое мастерство. Участники из Истры смогли завоевать признание профессионального жюри и были удостоены диплома лауреата I степени.

Команда «Зумба» активного долголетия не планирует останавливаться на достигнутом и намерена продолжать свое развитие. Занимается с танцорами инструктор по спорту Наталья Проскуринова в спортивном комплексе «Арена-Истра». И занятия у них проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00.