Танцоры и вокалистка из Коломны выступят на гала-концерте областного фестиваля

Совсем скоро в Московской области состоится гала-концерт третьего фестиваля «Город танцует в парках». Участие в нем примут представители хореографической команды «Гризли» и сольная исполнительница Дарья Быстрякова из Коломны.

Артисты из Коломны ранее стали лучшими в отборочном туре конкурса. Всего на концерте выступят 64 финалиста. Они поборются за победу.

«Тот номер, который мы в результате выбрали, который будет представлять Коломну, один из самых самобытных не только здесь, в сегодняшнем концерте, а вообще в ряду всех остальных выступлений, которые мы уже отсмотрели», — отметила представитель жюри, режиссер-постановщик и хореограф Катя Решетникова.

Мероприятие пройдет под открытым небом. Профессиональное жюри возглавит заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер и профессиональный танцовщик Егор Дружинин.