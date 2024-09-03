Танцевальный вечер в стиле 80-90-х годов пройдет в Мытищах 7 сентября

Проект «РетроПляски» погрузит участников в атмосферу 80-90-х годов. Жителей Мытищ ждут танцевальные флешмобы, конкурсы и костюмированное шоу.

Мероприятие объединит горожан разных поколений. «РетроПляски» — это костюмированная вечеринка, для которой участники должны придумать и подготовить яркий образ. Гостей ждут сюрпризы и множество активностей: музыка 80-90-х годов, танцевальные флешмобы и лототрон с ценными призами.

Организаторы подготовили интерактивную программу и конкурсы: «Стиляги Мытищ», «Самая танцевальная семья», «Зажигательная семья», «Самая креативная семья». Все желающие смогут сфотографироваться на память в фотозонах в стиле ретро.

Самые активные участники получат призы: билеты в театр и парк аттракционов «ЧайЛэнд», портативные колонки и многое другое.

Тематическая вечеринка пройдет на площади у дворца культуры «Яуза» 7 сентября в 19:00. Участникам конкурса костюмов необходимо пройти предварительную регистрацию. Подробнее ознакомиться с информацией можно на веб-сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».