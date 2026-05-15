Танцевальный спектакль о противостоянии ИИ и чувств представят в Химках 23 мая

В Химках готовят необычную танцевальную премьеру, посвященную противостоянию человеческих чувств и искусственного интеллекта. На сцену культурного центра «Салют» 23 мая выйдут около 200 юных артистов.

Танцоры представят зрителям масштабную хореографическую постановку с философским сюжетом о будущем человека в цифровом мире.

Автором спектакля стала бывшая солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елизавета Мовродова. На создание сценария и концепции постановки ушло около трех месяцев.

В центре истории — девочка по имени Энн, выросшая среди книг и представлений «живом свете души». Героиня оказывается между двумя реальностями: миром чувств и пространством, где искусственный интеллект стремится занять главенствующее место.

Создатели спектакля называют постановку философской притчей, в которой языком танца поднимают вопросы о границе между технологиями и человеческой природой.

Начало запланировано на 14:30, гостей начнут встречать за полчаса до старта мероприятия.

Аккредитацию можно пройти по телефону 8-999-221-8007.