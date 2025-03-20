Танцевальный мастер-класс пройдет в Одинцовском округе 20 марта

Жителей Одинцовского округа приглашают присоединиться к мастер-классу «Современная и классическая хореография». Он пройдет в рамках «Творческой мастерской народных и образцовых коллективов» муниципалитета.

Хореографический мастер-класс проведет руководитель Образцового коллектива хореографической студии «Магнифико шоу дэнс» Светлана Гаврилова. Танцевальная студия принимает участие во многих фестивалях и конкурсах. Ее воспитанники становились лауреатами международных конкурсов «Друзья Болгарии», «Бегущая по волнам», «Кремлевские звездочки», «Планета детства», «Улыбка мира».

Творческую мастерскую народных и образцовых коллективов проводят для сохранения и популяризации традиционных культурных практик, обмена опытом и сотрудничества между коллективами. В 2025 году запланировали концерты и мастер-классы по различным видам народного творчества.

Мастер-класс пройдет в Одинцовском доме культуре 20 марта в 18:00. Вход свободный.