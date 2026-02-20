Танцевальный коллектив из Шатуры наградили дипломом на этнографическом фестивале

Группой, члены которой являются участниками проекта «Активное долголетие», руководит Ирина Кузнецова.

Коллектив представил зажигательный номер, который сорвал бурные аплодисменты публики.

Фестиваль стал площадкой, где все желающие могли продемонстрировать свои таланты. Кроме того, он стал важной страницей в культурной жизни Подмосковья, так как был призван укрепить межкультурные связи и сохранить народные традиции.

Всем участникам мероприятия выдали дипломы.