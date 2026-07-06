Танцевальный коллектив из Серпухова стал лауреатом международного фестиваля
5 июля хореографический коллектив «Веселая карусель» Дворца культуры «Исток» успешно выступил на 17-м Международном фестивале-конкурсе «Без границ. Юниор», проходившем в городе Гагра Республики Абхазия. По итогам творческого состязания, в котором приняли участие более 800 исполнителей из различных регионов России и Абхазии, коллектив завоевал 32 диплома лауреата и несколько специальных наград.
ДК «Исток» на конкурсе представляли 53 артиста. Жюри присудило коллективу 16 дипломов лауреата I степени, 10 дипломов II степени и 6 дипломов III степени.
Дополнительно «Веселая карусель» отмечена специальными наградами: дипломом «За сохранение национальных традиций» и дипломом за лучшую постановку танца «Веселуха». Руководитель коллектива Людмила Леонова удостоена диплома «Лучший педагог» за высокий профессионализм и вклад в развитие детского хореографического искусства.
Фестиваль-конкурс «Без границ. Юниор» ежегодно собирает юные таланты, предоставляя им площадку для демонстрации мастерства и обмена опытом. Выступление «Веселой карусели» стало одним из ярких событий конкурсной программы.