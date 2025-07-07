Танцевальный коллектив из Лобни стал лауреатом международных конкурсов

Воспитанники хореографического ансамбля «Серпантин» Дома культуры «Красная поляна» из Лобни поучаствовали в конкурсах международного проекта «Танцевальная деревня» в Сочи. Их отметили сразу в нескольких номинациях и направлениях.

Коллектив из Лобни стал лауреатом первой степени. На суд жюри они представили авторский танец с номером «Откуда-то оттуда». Также ребята стали лауреатами второй степени за постановку «В шторм», третьей степени — с танцами «Ручейки»и «Место под солнцем».

Кроме того, звания победителей, а также лауреатов первой и второй степеней они получили на международном конкурсе-фестивале «Точка фокуса». Жюри присудили им Гран-при в конкурсе танцевального искусства солистов и малых форм.

Отметим, что ансамблю «Серпантин» в прошлом году присвоили звание «Образцовый». Руководит им Елена Кодина.