Танцевальный коллектив из Лобни стал лауреатом международных конкурсов

Воспитанники хореографического ансамбля «Серпантин» Дома культуры «Красная поляна» из Лобни поучаствовали в конкурсах международного проекта «Танцевальная деревня» в Сочи. Их отметили сразу в нескольких номинациях и направлениях.
Коллектив из Лобни стал лауреатом первой степени. На суд жюри они представили авторский танец с номером «Откуда-то оттуда». Также ребята стали лауреатами второй степени за постановку «В шторм», третьей степени — с танцами «Ручейки»и «Место под солнцем».
Кроме того, звания победителей, а также лауреатов первой и второй степеней они получили на международном конкурсе-фестивале «Точка фокуса». Жюри присудили им Гран-при в конкурсе танцевального искусства солистов и малых форм.
Отметим, что ансамблю «Серпантин» в прошлом году присвоили звание «Образцовый». Руководит им Елена Кодина.
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