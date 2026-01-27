Танцевальный коллектив из Красногорска получил приглашение в Кремль

Студия народного танца «Карнавал» из Красногорска стала триумфатором 98-го Всероссийского конкурса-фестиваля «Счастливая звезда» в Пскове. Коллектив завоевал гран-при, множество наград и приглашение на гала-концерт в Государственный Кремлевский дворец.

Гран-при коллектив получил за лучшие групповые номера в народном и народно-стилизованном танце. Среди победителей — номера «Повелители степей», «Казачий пляс», «Поозерские замалевки» и «Частушки под диликанье».

Также жюри отметило дуэты и солистов из Красногорска. Алексей Басов и Алиса Ревяшко выступили с каддилем «Галя», Алексей Басов и Екатерина Дашкевич — с каддилем «Толчея». Ульяна Каширина представила номера «Аварочка» и «Роза-Белороза».

Лауреатами первой степени стали Ульяна Каширина («Танец Армянской невесты»), Лолита Бегашвили («Я калинушку ломала»), Елена Казакова (казачий танец «Тарантасик») и Юлия Стрижова (танец «Махонька»). Лауреатами второй степени стали Алина Мухина («Черноморочка») и Мария Андросова (танец «Мокшанская вихлявица»).

Кроме того, коллектив получил грант в размере 25 тысяч рублей. Гала-концерт в Кремле состоится этой весной.