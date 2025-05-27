Танцевальный коллектив из Химок стал лауреатом всероссийского фестиваля

Театрально-танцевальная студия «Релакс» из Химок стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Дорога к солнцу», который прошел 23 мая. Юные участники представили жюри яркие номера и подтвердили высокий уровень подготовки.

Группа Junior получила звание лауреата первой степени за танец «Школьный фанк». В той же категории отличилась и ребята из Fusion, выступив в номинации Hip-Hop. В жюри были известные деятели в области танцевального искусства: доцент кафедры хореографии Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона Екатерина Мельникова, хореограф театра «Русская песня» Алексей Харитонов и финалист телепроекта «Минута славы» Дмитрий Силаев.

Как отмечают организаторы, дети из Химок регулярно участвуют в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. Выступления на подобных площадках помогают им развивать навыки в хореографии, актерском мастерстве и народных танцах, а также пополнять копилку творческих достижений.