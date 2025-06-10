Танцевальный коллектив из Дубны стал призером международного фестиваля

Танцевальный коллектив «Дубравушка» из Дубны выступил на гала-концерте победителей Х Международного фестиваля «Мир без границ». Ребята с ограниченными возможностями здоровья заняли третье место, что стало настоящим праздником и большой победой для участников.
Их конкурсный номер — вальс «Тучи в голубом», стал одним из самых трогательных моментов концерта. Фестиваль «Мир без границ» — это не только сцена для выступлений, но и важный опыт, новые знакомства, вдохновение для творчества. Участие в таких мероприятиях поможет коллективу развиваться и двигаться дальше.
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