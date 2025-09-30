Танцевальный коллектив из Чехова успешно выступил на фестивале в Белоруссии

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Международный фестиваль-конкурс городов-побратимов Белоруссии и России «Две страны — одна история» проходил в Витебске с 26 по 28 сентября. В нем участвовали 360 детей и представителей молодежи из Минска, Витебска, Орши, Полоцка, а также Московской, Ленинградской, Свердловской, Рязанской, Брянской, Орловской и Псковской областей.

Чехов на конкурсе представлял ансамбль танца «Юность», которым руководит заслуженный работник культуры Московской области Марина Сяфукова. Танцоры народного коллектива были отмечены многочисленными дипломами лауреатов первой и второй степеней.

Также на конкурсе в отдельных номинациях выступили юный певец Радмир Басыров и воспитанница Чеховской детской школы искусств Ева Митрофанова, которые стали победителями фестиваля.

Узнать более подробную информацию о коллективах Чехова можно на сайте Дворца культуры.