Танцевальный коллектив из Чехова стал призером всероссийского фестиваля

Конкурс хореографического искусства «Кубок Легенды-2025» прошел в Подольске в Доме культуры «Быково» 8 ноября. Чехов представил образцовый детский коллектив — ансамбль танца «Грация» под руководством Галины Чистяковой.

Юные конкурсантки из разных возрастных групп показали на конкурсе четыре хореографических номера: «Хор зайчиков», «Клад», «Веселый перепляс», «Трещеточная».

Все номера получили звание «Лауреат I степени», подтверждая, что каждый выход на сцену — это результат огромного труда, упорства и безграничной любви к танцу. Участие в конкурсе также дало возможность артисткам из Чехова обменяться опытом с коллективами из разных регионов, получить ценные советы жюри.

Ансамбль «Грация» продолжит творчески развиваться. Уже готовит новые постановки и планирует принять участие в ближайших фестивалях и соревнованиях.